Бейрут, , 20:56 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун призвал вооруженные силы страны, а также сотрудников правопорядка навести порядок в столице государства, городе Бейрут, об этом 18 января сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Причиной такого решения стали беспорядки, вспыхнувшие с новой силой в городе. В ходе столкновений с полицией пострадали по меньшей мере 75 человек, 30 из которых были госпитализированы.

Напомним, акции протеста в Ливане продолжаются несколько месяцев. Первоначально демонстранты вышли на улицы страны с экономическими требованиями, вскоре переросшими в требования политические. Премьер-министр страны Саад Харири вынужден был покинуть свой пост.

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