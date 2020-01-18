Дамаск, , 20:22 — REGNUM Террористы в Сирии продолжили нападения на правительственные войска, об этом 18 января сообщает РИА Новости.

Боевики атаковали населенный пункт Абу-Джреф, расположенный в провинции Идлиб. Бои продолжались последние три дня. На стороне террористов находилось до 50 бойцов.

Напомним, ранее в провинции Идлиб вооруженные силы Сирии ликвидировали 50 боевиков. Бои за освобождение региона от влияния террористов продолжаются.

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