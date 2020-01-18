Берлин, , 19:59 — REGNUM Условием для размещения миссии Европейского Союза в Ливии является достигнутое стабильное перемирие между двумя ливийскими конфликтующими сторонами. Об этом 18 января сообщает Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она подчеркнула, что если подобного рода договорённости между главой правительства национального согласия Файезом Сарраджем и военачальником Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифом Хафтаром будут достигнуты, то тогда перед ЕС встанет вопрос о том, как этот процесс обеспечить.

Крамп-Карренбауэр отметила, что со стороны Германии сразу же будет принято решение о вкладе ФРГ, который позволит обеспечить стабильность и соблюдение режима прекращения огня в Ливии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации издания Der Spiegel, представители России и других государств, которые должны принять участие 19 января в работе международной конференции по Ливии, настояли на присутствии глав правительства национального согласия Файеза Сарраджа и Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара на саммите в Германии.

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