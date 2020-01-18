Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассказал о последних минутах жизни иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 18 января сообщает CNN.

Подробности были представлены на благотворительном вечере, посвященном сбору средств на президентскую компанию Трампа.

Трамп наблюдал за убийством Сулеймани в из специальной комнаты в Белом доме. Однако подробности для представителей СМИ раскрыты не были — на благотворительный вечер их не допустили.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января американским беспилотником по прямому указанию президента Трампа. Преступление было совершено в аэропорту иракской столице, города Багдад.

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