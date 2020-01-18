Тунис, , 19:57 — REGNUM Суд Туниса приговорил к смертной казни восьмерых человек, совершивших нападение на президентскую охрану, об этом 18 января сообщает Al Arabia.

«Суд вынес смертный приговор в отношении восьми человек, виновных в нападении на автобус президентской охраны», — приводит издание слова государственного обвинителя Мохсена Дали.

Двое других террористов получили 10 лет лишения свободы и пожизненное заключение.

Напомним, 24 ноября 2015 года боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на автобус с охраной президента. В результате президента погибли 12 человек, еще 20 человек получили ранения.

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