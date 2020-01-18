Киев, , 19:41 — REGNUM В партии «Европейская солидарность» заявили о незаконной слежке, осуществляемой Офисом президента Украины и Государственным бюро расследований (ГБР), за ее лидером экс-президентом Петром Порошенко. Заявление об этом 18 января опубликовано на сайте партии.

«Очевидно, офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской», — говорится в сообщении.

В партии считают, что не отвечающее никаким нормам уголовно-процессуального кодекса публичное «приглашение» ГБР на допрос последовало сразу после того, как Порошенко забронировал билеты в Швейцарию. При этом, как отмечается в заявлении, даты запланированных следственных мероприятий, 21 и 24 января, совпадают со временем предполагаемого отсутствия лидера партии на Украине — с 21 по 25 января.

Несмотря на это Порошенко всё-таки отменил свою поездку и сдал билеты, однако, «явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины», — добавили в пресс-службе «Европейской солидарности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Петр Порошенко фигурирует как минимум в пятнадцати уголовных делах, по которым его вызывают периодически на допросы в государственное бюро расследований. Однако бывший украинский лидер все вызовы на допросы, которых насчитывается 27, пока что проигнорировал.

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