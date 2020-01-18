Бейрут, 18 января 2020, 19:31 — REGNUM Правоохранительные органы Ливана применили в отношении протестующих слезоточивый газ, об этом 18 января сообщает Associated Press.
Действия полиции были вызваны беспорядками, организованными манифестантами. Жители Бейрута начали скандировать оскорбительные лозунги в адрес силовиков, забрасывать их камнями.
Отмечается, что в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере 75 человек, 30 из которых были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь на месте.
Напомним, акции протеста в Ливане продолжаются несколько месяцев. Поводом к выступлению послужило решение правительства поднять налоги, необходимость данного решения была связана с тяжелой экономической ситуацией в стране.
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