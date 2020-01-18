Пенсакола, США, , 19:17 — REGNUM Бывший мэр города Пенсакола, расположенного в американском штате Флорида, Милтон Гиланд Томпсон приговорен к четырем годам лишения свободы за мошенничество, об этом 18 января сообщает Associated Press.

Томпсон был признан виновным в 20 случаях уклонения от уплаты налогов, в чем он сам и признался.

В заключении прокурора, приводимом изданием, утверждается, что бывший градоначальник растратил свыше $650 тыс. в период между 2011 и 2018 годами.

Суд, помимо тюремного заключения, конфисковал у Томпсона денежные средства на сумму $222 тыс., а также постановил выплатить штраф в размере $430 тыс.

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