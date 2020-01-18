Исламабад, , 19:04 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан поблагодарил жителя провинции Кветта Сулеман Хана за спасение жизней свыше 100 человек, об этом 18 января он написал на своей странице в Twitter.

«Вся нация гордится Сулеманом Ханом, который проявил мужество и самоотверженность, помогая людям застрявшим в снегу», — отметил глава Пакистанского правительства.

Напомним, в результате плохих суровых условий в Кветте была закрыта основная автомагистраль, что привело к тому, что многие местные жители не смогли своевременно вернуться домой. Сулеман лично развез свыше 100 человек в безопасные места, многих из них приютил у себя дома.

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