Амстердам, , 18:26 — REGNUM Вооруженные силы Нидерландов возобновят подготовку пешмерга в Иракском Курдистане, об этом 18 января сообщает Kurdistan24.

Тренировки курдских силовиков были прекращены 4 января в связи с возможной угрозой, вызванной эскалацией напряженности в отношениях Ирана и США.

«Это было временное решение. Тренировки будут возобновлены. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще не побеждено», — отметила министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд-Шоутен в комментарии изданию.

Напомним, 3 января вооруженные силы США убили иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада, что привело к эскалации напряженности в регионе.

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