Берлин, , 18:20 — REGNUM Представители России и других государств, которые должны принять участие 19 января в работе международной конференции по Ливии, настояли на присутствии глав правительства национального согласия Файеза Сарраджа и Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара на саммите в Германии. Об этом 18 января сообщает Der Spiegel.

«То, что лидеры обеих ливийских сторон конфликта прибудут в Германию, изначально не было предусмотрено — но Россия и другие страны настояли на этом», — пишет Spiegel.

По информации издания, участие ливийских лидеров предполагается после того, как будет принята резолюция по итогам международной конференции. До этого момента, как отмечает Der Spiegel, Саррадж и Хафтар будут находится в отеле, где их разместит принимающая сторона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии состоится в Берлине 19 января, на нее приглашены представители России, Турции, Египта, ЕС, США, ООН и других стран. Глава ЛНА маршал Халифа Хафтар и премьер-министр Правительства народного согласия Ливии Саррадж ранее заявили, что также примут участие в конференции в Берлине.

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