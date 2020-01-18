Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным ветеран Великой Отечественной войны попросил российского лидера изменить или улучшить одну из статей Конституции, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».

Глава государства отметил, что вопросы, связанные со сроком пребывания у власти, связаны с тревогой у людей за стабильность в обществе и государстве.

Вместе с тем, добавил Путин, «очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов», когда советские лидеры оставались у власти до конца своих дней, не обеспечивая необходимых условий трансформации власти.

«Поэтому вам спасибо, но думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться», — ответил глава государства ветерану войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию предложил целый ряд поправок в Конституцию России. В частности, речь шла о запрете для высших должностных лиц иметь иностранное гражданство или вид на жительство, закреплении в Основном законе принципов единой системы публичной власти и эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами.

Также глава государства допустил, что из статьи о сроках президента можно убрать слово «подряд» и поднять с нынешних десяти лет до 25 лет минимальный срок проживания в стране для кандидатов в президенты. Российский лидер уверен, что высказаться о необходимости изменения Конституции должны все граждане РФ.

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