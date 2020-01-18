Псков, , 18:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал судьбоносным послание президента РФ Федеральному собранию.

«Когда мы вновь и вновь возвращаемся к посланию, оно для нас историческое, судьбоносное послание. Президент часть своих полномочий, как действующий президент, предложил отдать гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти. Об этом речь шла. Задумайтесь», — сказал Володин в ходе встречи с активом Псковской области.

При этом, по его словам, сохраняется сильная президентская власть.

«С другой стороны — сильная президентская власть. Когда президент может взять и отстранить от должности бездельника и неэффективного. В третьих, контрольные полномочия Совета Федерации за теми, кто тоже может ошибаться, хотя надзирают, — отметил список Госдумы. — Если хотите это совершенно другое наполнение институтов власти нашей страны. И если мы с вами говорим о будущем, это все должно повысить эффективность и решить вопросы повышения благосостояния народа».

Президент Владимир Путин сделал Россию страной, с которой считаются в мире, уверен Володин.

«Посмотрите, что смог сделать Путин, собрав страну, и от страны-изгоя, с которой никто не считался в мире, и которая фактически была порабощена, и советниками, и фондами? И какая роль нам отводилась? Тем, кто в стране жил. Он сделал всё, чтобы со страной не только считались, но чтобы страна по развитию, по всем параметрам конкурировала», — заявил Володин.