Триполи, , 17:55 — REGNUM Действия племенных группировок на востоке Ливии угрожают прекращению экспорта нефти, об этом 18 января сообщает Associated Press.

Как отмечает издание, местные племенные группировки, действующие на востоке страны и лояльные военачальнику Халифе Хафтару захватили несколько крупных экспортных терминалов вдоль восточного побережья страны.

Представители национальной нефтяной корпорации в комментарии изданию уже высказали озабоченность относительно возможной приостановки экспорта нефтепродуктов.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, в настоящее время государство фактически расколото на несколько частей, наиболее крупными из которых являются — Правительство национального согласия в Триполи и Ливийская национальная армия, возглавляемая Халифой Хафтаром.

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