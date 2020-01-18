Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал людей, кто выступает против государственных мер по поддержке семей с детьми, «какими-то моральными уродами». Об этом 18 января он завил в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

«Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — отметил лидер государства.

Однако, он подчеркнул, что высказывать своего мнения им никто не запрещает, потому что «дурь каждого видна будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывшая модель и телеведущая Алёна Водонаева заявила на своей странице в Instagram, что выплаты за рождение детей будут стимулировать рождаемость среди «быдла». Позднее она повторила свою позицию в более мягкой форме в эфире федерального телеканала.

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