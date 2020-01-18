Амстердам, , 16:56 — REGNUM В Музее Свободы в голландском городе Грусбек (Groesbeek), посвящённом Второй мировой войне, открылась выставка о поведении союзнических войск во время освобождении области в 1944—1945 гг. Это первое мероприятие, уделяющее внимание данной темы. По словам организаторов, речь идёт о тёмной стороне освобождения. Многие десятилетия об этих событиях не вспоминали, чтобы не казаться неблагодарными по отношению к войнам-освободителям.

Организаторы выставки установили, что в одном только городе Неймеген пострадавшие жители подали 1.700 исков о возмещении ущерба, причинённого союзническими солдатами. Ограбленными оказались, в частности, практически все сейфы и банки в регионе Неймеген.

Современники отмечали разницу в поведении немецких и американских солдат. У немецких военных до самого конца войны сохранялась дисциплина, в то время как американских военных голландские очевидцы описывали как гангстеров.