Могадишо, , 16:59 — REGNUM Власти Турции осудили террористический акт в Сомали, жертвами которого стали трое мирных граждан, об этом 18 января сообщает Anadolu Ajansi,

«Мы проклинаем и осуждаем террористический акт, совершенный против ни в чем неповинных людей в Сомали», — говорится в заявлении министерства обороны Турции.

Отмечается, что ранения получили 11 человек, среди которых четверо граждан Турции. В настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за совершенное преступление.

Напомним, в Сомали активно действует преступная группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), регулярно совершающая террористические акты на территории страны.

В конце декабря 2019 года преступники из указанной банды совершили нападение на столицу страны, город Магадишо, в результате чего погибли по меньшей мере 85 человек, свыше 150 человек получили ранения.

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