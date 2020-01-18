Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 18 января, посетил Музей обороны и блокады Ленинграда.

В музее главу государства сопровождали полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сегодня, 18 января, исполнилось 77 лет со Дня прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году в результате кровопролитных боев с немецко-фашистскими оккупантами соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Осажденный, измученный бомбежками, голодом и холодом Ленинград вновь получил сухопутную связь со страной.

Ряд мероприятий в Ленобласти и Санкт-Петербурге посетил президент России Владимир Путин. Российский лидер побывал на Пискаревском мемориальном кладбище, где возложил цветы к монументу «Мать-Родина».

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