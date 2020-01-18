Анкара, , 16:04 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали за последнюю неделю порядка 1 тыс. 471 нелегальных мигрантов, соответствующее заявление было размещено 18 января на официальной странице турецкой береговой охраны в Twitter,

За указанный срок также был арестован один человек, подозреваемый в незаконной доставке мигрантов на территорию страны.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

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