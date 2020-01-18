Анатолий Кошкин, 18 января 2020, 15:54 — REGNUM Итак, МИД РФ официально подтвердил, что у России и Японии сохраняются серьезные расхождения по проблеме мирного договора. В переводе с дипломатического языка это означает, что давно ставший анахронизмом договор в обозримом будущем заключен быть не может. Причина всем ясна — необоснованные и недопустимые претензии японского правительства на входящие по Конституции РФ в состав нашего государства Курильские острова.
Дабы зафиксировать нынешнюю позицию (надо понимать, не только МИД, но и высшего руководства государства), на сайте внешнеполитического ведомства России опубликован соответствующий официальный текст, согласно которому Япония для решения проблемы мирного договора должна признать неоспоримый суверенитет России над южными Курильскими островами. В тексте признается:
Одновременно подчеркивается, что принципиальная позиция России по проблеме мирного договора последовательна и неизменна и заключается в том, что ее решение «должно быть основано на признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая неоспоримый суверенитет РФ над южными Курильскими островами».
В связи с отказом Токио учитывать озабоченность Москвы размещением на японской территории американских противоракетных комплексов, являющихся и установками для запуска наступательных ракет среднего и малого радиуса действия, актуальным является и указание на то, что «одновременно необходимо всесторонне развивать практическое сотрудничество, вырабатывать меры доверия в военно-политической сфере, сближать позиции в международных делах».
Можно с большой степенью уверенности говорить о том, что японское правительство не примет выдвинутые условия и не пойдет на признание итогов Второй мировой войны, касающихся территориального размежевания двух стран, произведенного и закрепленного согласно международным документам военного и послевоенного периода, и продолжит настаивать на своих, по сути, реваншистских требованиях.
О том, что это именно так, заявляют японские СМИ. Так, на днях одна из центральных японских газет «Майнити симбун», имея в виду требование российского руководства признать итоги войны, отмечала: «Россия потребовала составить документ в качестве условия для подписания мирного договора с Японией. За этим стоят опасения Москвы по поводу Японии, которая является союзником США, на фоне отсутствия перспектив для улучшения отношений с Вашингтоном. Скорее всего, премьер-министру Японии Синдзо Абэ будет сложно добиться развития переговоров по мирному договору из-за жесткой позиции России, хотя он и стремится сделать это во время своего срока полномочий, который истекает в сентябре 2021 года».
При этом выражается сомнение в результативности «марафонских» переговоров между премьер-министром Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что «Москва неоднократно выражала мысль о том, что пока Россия и Япония не придут к всеобъемлющим стратегическим отношениям, она не пойдет на заключение мирного соглашения и передачу южных Курил».
В статье содержится намек на то, что в действительности Москва ничего не делает для установления отношений стратегического характера с Японией и заинтересована лишь в расширении экономического сотрудничества без увязки его с вопросом о мирном договоре. Автор статьи собственный корреспондент «Майнити симбун» в Москве Хитоси Омаэ, ссылаясь на японские дипломатические источники, отмечает: «…Сама Россия не пытается углубить стратегические отношения с Японией. По мнению Токио, Россия поняла, что Япония не сможет выполнить ее требования, и подняла такие сложные вопросы, как размещение американских вооруженных сил в Японии и историческое восприятие проблемы северных территорий, тем самым затягивая подписание мирного соглашения».
О бессмысленности продолжения «переговоров о Курилах» и беспочвенности ожиданий от премьера Абэ получения «северных территорий» от якобы особо благоволящего Японии президента Путина в Стране восходящего солнца заговорили уже открыто. Ибо подавляющее большинство японцев разуверились в походящих на мантры заклинаниях своего премьера о том, что якобы вот-вот он «своими руками» подпишет с Путиным мирный договор, в котором вожделенные Курильские острова с их морскими богатствами будут признаны японскими. Тем не менее, на днях Абэ вновь заявил, что «приложит все усилия к тому, чтобы лично решить территориальную проблему с Россией».
Вместе с большинством японцев не верит в это и авторитетный политолог Масаси Окуяма, который в издании телерадиокорпорации «Нихон хосо» отмечает:
Оставим на совести японского политолога высказывание о Путине, который-де не отдаст Курилы, ибо ощущает себя «императором всея Руси», что, видимо, сказано ради «красного словца». Тем более что, в действительности, Путин еще недавно допускал возможность «взаимоприемлемого компромисса» с Японией по островам. Но с Окуяма можно согласиться, когда он пишет о невозможности для Путина вопреки мнению подавляющего большинства российского народа, по сути, «торговать Курилами», как это пытались делать его предшественники. Вот его мнение по этому поводу:
В связи с создавшейся ситуацией считаю, что стороны подошли к моменту истины, когда и в Москве, и в Токио сознают бесполезность, прямо скажем, пустопорожних «переговоров по Курилам». Тем же, кто в нашей стране продолжает беспокоиться по поводу того, что японцы в случае отказа продолжать такие переговоры потеряют интерес к экономическому сотрудничеству с нашей страной, хочу напомнить ситуацию в советско-японских торгово-экономических отношениях. Приведу лишь один факт: в 70-е годы прошлого столетия в разгар «холодной войны», в условиях разнузданной антисоветской пропаганды в Японии, мобилизации японского народа на «борьбу за северные территории» Страна восходящего солнца делила с ФРГ первое-второе места среди торгово-экономических партнеров СССР из числа капиталистических стран. Исключительно по одной причине: такое сотрудничество было выгодно крупному капиталу Японии, который руководствуется в выборе партнеров не политической конъюнктурой или «указаниями правительства», а возможностью или невозможностью получения устойчивой прибыли. И безопасности работы за рубежом. Вот об этом и надо бы позаботиться новому, надеюсь, не столько идеологически ориентированному, сколько прагматичному правительству России, если оно хочет привлекать японский капитал для развития наших территорий на Дальнем Востоке и в Сибири.