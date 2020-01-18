Цхинвал, , 15:55 — REGNUM С именем бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева в Южной Осетии связывают признание независимости республики. Данное заявление сделал спикер южноосетинского парламента Алан Тадтаев, 17 января сообщает агентство «Рес».

«Для Южной Осетии Дмитрий Медведев эта та фигура, с чьим именем связано признание независимости нашей республики, и мы ему за это благодарны», — сказал председатель парламента.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января после того, как завершилось послание президента России Владимира Путина, Медведев объявил об отставке правительства. Новым главой правительства был назначен Михаил Мишустин.

Напомним, в августе 2008 года, когда Медведев был президентом России, на жителей Южной Осетии напала грузинская армия. После того, как агрессия Тбилиси была остановлена, в Москве было принято решение признать независимость Южной Осетии и Абхазии.