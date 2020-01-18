Сухум, , 15:50 — REGNUM Нельзя допускать разделение абхазского сообщества на разные народы. Такое заявление сделал один из лидеров январских протестов, проходивших в Сухуме, Герой Донецкой Народной Республики, Ахра Авидзба. Об этом 17 января сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».

"Зачем мы позволили себе сначала дать мегрельскому населению почувствовать себя этнической частью гражданского общества, а потом лишили их паспортов? Почему мы не даем им наши документы, чтобы они могли ездить в Россию и убедиться в том, что эта страна не агрессор?», — цитируют журналисты вопросы Авидзбы.

Он отметил, что одновременно с невозможностью посещать Россию, мегрелы могут посещать Грузию и там получать грузинское гражданство и соответствующие паспорта.

Авидзба заявил, что намерен приехать из ДНР в Абхазию и поговорить с лидерами оппозиции и претендентами на пост президента страны, чтобы не допустить «очередного разделения народа». Он также подчеркнул, что не имеет политических амбиций в Абхазии и не намерен занять какой-либо высокий пост в республике.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января в Сухуме начались протесты, на фоне которых подал в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба. Одним из тех, кто руководил протестующими, захватившими президентский дворец, был Авидзба, который специально для этого прибыл в республику. После захвата здания он делал заявления от лица протестующих.

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