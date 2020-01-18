Киев, , 15:04 — REGNUM Увольнение Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины стало бы поражением самого президента страны Владимира Зеленского, заявил 18 января политолог Руслан Бортник, комментируя очередной виток политического кризиса.

Эксперт напоминает, что совсем недавно именно Зеленский взял на себя ответственность за Гончарука и Ко перед фракцией «Слуга народа». Вместе с тем, по оценке специалиста, в ходе встречи накануне президент устроил премьере «показушную публичную выволочку, не желая брать на себя его антирейтинги».

«По сути президент Украины Зеленский начал мягкое переформатирование правительства… напрямую вмешался в работу Кабинета министров, потребовал у Гончарука уволить наиболее провалившихся министров и изменить структуру правительства (разделить 3 министерства), разобраться с мегазарплатами», — подчеркнул Бортник.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам совещания, на котором решилось, что отставки Гончарука не будет, премьер-министр поблагодарил президента за второй шанс и сказал, что Зеленский четко сформулировал задачи, которые нужно выполнить. согласно договоренностям лидеров Украины, до 4 февраля Кабмин отчитается в парламенте.