Одесса, Украина, , 15:21 — REGNUM Одесский городской совет прислушался к убеждениям главы южного отделения украинского института национальной памяти Сергея Гуцалюка и отклонил предложение об установке памятного креста на Куликовом поле, где расположен Дом профсоюзов, в котором в 2014 году трагически погибли люди. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе южного отделения украинского института национальной памяти на странице в социальной сети Facebook.

17 января проходила работа историко-топонимической комиссии городского совета, в которой приняли участие представители УИНП. В ходе работы комиссии также поднимался вопрос об установлении памятной доски губернатору Нововроссии Александру Ланжерону, однако в отношении данной инициативы глава южного отделения УИНП Гуцалюк отметил, что термин «Новороссия» в данный момент якобы имеет иное значение и может вызвать «напряжение» в обществе. Авторам проекта было дано поручение в связи с этим изменить текст мемориальной доски. В целом инициатива установки доски была одобрена.

«Руководитель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский выступил с инициативой установки на Куликовом поле поклонного креста», — говорится в сообщении УИНП.

Гуцалюк осудил данную инициативу, мотивировав свое решение тем, что «государство агрессор до сих пор спекулирует темой Куликова поля в своей пропаганде, выкручивая с ног на голову трагедию, которая действительно имела место». Директор южного отделения УИНП считает, что установка памятного креста якобы «вызовет новый всплеск антиукраинской истерии и будет использоваться Россией в своих пропагандистских целях».

«Городские власти взвешенно отнеслись к этой инициативе и почти единогласно отклонили это предложение», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников так называемого евромайдана со сторонниками так называемого антимайдана. Начало событиям положило столкновение в центральной части города, а именно на улице Греческой. После информации о смерти участников столкновения со стороны т. н. евромайдана, сторонники данного лагеря колонной двинулись в сторону Куликова поля, где находился палаточный лагерь участников антимайдана. Увидев приближающуюся толпу разъяренных молодых людей, которые подожгли и разгромили палатки, расположенные на Куликовом поле, люди стали забегать в Дом профсоюзов чтоб укрыться и были там заблокированы. Сторонники евромайдана стали забрасывать здание бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, а также отсутствия возможности его тушения (вода в здании была перекрыта) в здании погибли порядка сорока человек. До сих пор никто из виновников данного происшествия к уголовной ответственности привлечен не был.