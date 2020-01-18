Тбилиси, , 16:00 — REGNUM Экс-прокурор Ираклий Шотадзе не должен снова возглавлять прокуратуру. С данным заявлением обратились к прокурорскому совету правозащитники из неправительственной организации Центр по обучению и мониторингу прав человека (EMC), сообщает 17 января информационный портал «Грузия Online».

Как считают члены ЕМС, Шотадзе нельзя назначать генпрокурором, так как он якобы является ответственным за «системный сбой», когда, приговор, вынесенный виновным в убийстве школьников, по мнению родственников убитых и общественных организаций, был недостаточно суровым. Правозащитники заявляют, что уход в отставку автоматически является признанием Шотадзе своей вины.

«На этом фоне кандидатура Шотадзе не обладает общественным доверием, и рассмотрение его кандидатуры на должности генерального прокурора создает риск дальнейшего усиления политизации системы», — заявили в ЕМС.

Как передавало ИА REGNUM, Шотадзе подал в отставку в мае 2018 года на фоне уличных протестов, центральной фигурой которых был отец одного из убитых школьников.

Всего на должность генпрокурора зарегистрировано 17 кандидатов. Шотадзе известен в Грузии тем, что в его бытность генпрокурором был заочно осужден экс-президент Грузии Михаил Саакашивили.

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