Киев, , 14:36 — REGNUM В Верховной раде Украины депутатами было создано межфракционное объединение, получившее название «Ценности, Достоинство, Семья». В него вошли более трехсот народных избранников. Об этом 17 января заявил депутат от фракции «Слуга народа» Святослав Юраш на своей странице в социальной сети Facebook.

Юраш перечислил цели данного объединения. Это «защита вечных ценностей» общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право «во имя политической моды». В качестве целей объединения были обозначены также подготовка и принятие законов, которые будут способствовать «укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества», а также воспитанию детей и молодежи на основе этих ценностей. Также целью объединения политиков является «популяризация и донесение широкого спектра мировой консервативной мысли до украинского интеллектуального сообщества».

Юраш также сообщил, что он является одним из глав данного объединения от фракции СН. Главами данного объединения от других фракций стали Олег Волошин («Оппозиционная платформа — за жизнь»), Сергей Тарута («Батькивщина»), Михаил Бондар («Европейская солидарность»), Ирина Констанкевич («За Будущее»), Александр Ковалев («Доверие»), Оксана Савчук (внефракционный депутат).

ИА REGNUM напоминает, в ноябре прошлого года в Киеве прошел ежегодный марш в защиту трансгендеров, во время которого были зафиксированы стычки противников марша с сотрудниками правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность мероприятия. Против марша выступили представители праворадикальных украинских организаций, а также «Православной Церкви Украины».

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