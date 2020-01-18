Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, в день 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, посетил мемориал «Невский пятачок» в Кировском районе Ленинградской области. Именно здесь участвовал в боях с врагом и получил тяжелое ранение отец президента Владимир Спиридонович Путин.

Владимир Путин у мемориала на Невском пятачке Lenobl.ru

Глава российского государства возложил цветы к «Рубежному камню». Этот памятник поставлен в знак доблести и героизма советских солдат, погибших в боях за Ленинград на Невском пятачке.

Этот плацдарм на левом берегу Невы, напротив Невской Дубровки, удерживался войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года. Затем он вновь был взят в сентябре 1942 года и удерживался вплоть до начала операции «Искра» в январе 1943 года, в ходе которой была прорвана блокада Ленинграда.

В ожесточенных и кровопролитных боях на Невском пятачке погибли более 60 тысяч советских воинов.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, президента у мемориала сопровождали полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.