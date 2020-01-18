Киев, , 13:55 — REGNUM Шоу с «недо-отставкой» премьер-министра Украины Алексея Гончарука закончилось довольно ожидаемо, заявил 18 января украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Александр Черненко.

«Суровый, но справедливый отец немножко отчитал своего шалопая, но позволил ему еще поработать», — так Черненко охарактеризовал состоявшуюся накануне встречу Зеленского и Гончарука, в ходе которой было заявлено, что отставки премьера не будет.

Вместе с тем, по словам Черненко, в ходе эпопеи с возможной отставкой накануне Гончарук сделал одну недопустимую ошибку — полностью проигнорировал парламент (при том, что формально главу правительства назначает и увольняет именно Рада).

«Конечно, все понимают, что судьба Гончарука была и остается в руках президента, но на фоне глубокого, как Марианская впадина, «прогиба» перед Зеленским, руководитель Кабмина мог бы найти несколько правильных слов и для депутатов… В конце концов, несколько оппозиционных фракций во всей этой истории даже немного посочувствовали премьеру… Теперь о таком сочувствие в будущем он может забыть», — отмечает Черненко.

По информации эксперта, «фан-клуб» Гончарука во фракции «Слуга народа» и так был немногочисленный, а вся эта история сторонников премьеру точно не добавит.

Резюмируя, политолог добавил, что оправдание спикера Рады Разумкова о том, что он не видел заявления об отставке, выглядело унизительно для главы парламента.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский накануне заявил, что не принимает отставку Гончарука с поста премьера и поставил перед правительством ряд важных задач — в частности, справедливые зарплаты для топ-чиновников, кадровые изменения в правительстве и нормализация сотрудничества с парламентом.