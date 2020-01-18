Киев, , 13:57 — REGNUM Вызовы на допросы бывшего президента Украины и действующего депутата Рады Петра Порошенко были опубликованы 18 января пресс-службой государственного бюро расследований Украины.

Следователи ГБР вызывают Порошенко на допросы в качестве свидетеля по двум уголовным производствам. Бывшего президента Украины ждут на допросы 21 и 24 января.

Петру Порошенко напомнили, ссылаясь на соответствующие статьи уголовно-процессуального кодекса государства, что если свидетель не явится к следователю на допрос без уважительных причин, то к нему может быть применен привод (принудительное доставление).

ИА REGNUM напоминает, Петр Порошенко фигурирует как минимум в пятнадцати уголовных делах, по которым его вызывают периодически на допросы в государственное бюро расследований. Однако бывший украинский лидер все вызовы на допросы пока что проигнорировал.

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