Москва, , 13:18 — REGNUM Власти Украины продолжают вести политику «насильственной украинизации» жителей страны, чем нарушают свои обязательства по защите прав человека. Соответствующее заявление распространила сегодня, 18 января, пресс-служба министерства иностранных дел России.

На Смоленской площади обращает внимание, что на Украине был принят закон «О полном общем среднем образовании», который предполагает обучение только на украинском языке.

«Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств», — сказано в заявлении МИД России.

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомства призывает международные правозащитные институты, в частности, Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет Европы дать адекватную оценку действиям официального Киева.

Напомним, закон «О полном общем среднем образовании» был принят на Украине 16 января. Согласно одному из положений этого закона, те граждане Украины, принадлежащие к национальным меньшинствам, зыки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в государственных, коммунальных или корпоративных образовательных учреждениях базовое и профильное среднее образование на украинском языке. Не менее 80% годового объема учебного времени должно составлять обучение на украинском языке.

Этот закон направлен прежде всего против русскоязычных граждан Украины, так как русский язык не является официальным в ЕС.