Киев, , 13:08 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, подавший накануне заявление об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому, заверил в готовности исполнять поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране. Об этом глава украинского правительства написал 18 января на своей странице в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM напоминает, заявление об отставке главы украинского правительства было главой украинского государства отклонено.

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Гончарук отметил, что правительство имеет высокий кредит доверия от украинского президента и народа. Он также отметил, что его команда осознает всю возложенную на нее ответственность и готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения на Украине.

ИА REGNUM напоминает, ранее глава украинского правительства подал заявление об отставке президенту Украины, хотя согласно Конституции Украины, данное заявление он должен был подать в украинский парламент. Поводом к прошению об отставке послужила публикация в сети интернет записи, на которых глава украинского правительства якобы говорит о примитивных познаниях главы украинского государства в области экономики. Президент Зеленский поручил провести расследование в отношении данных аудиозаписей. Служба безопасности Украины уже отчиталась о начале данного расследования.

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