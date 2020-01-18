Москва, , 13:02 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на критику главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в адрес исполняющего обязанности министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Напомним, что Лавров во время своего публичного выступления заявил, что в США не считают международное право приоритетным над своим внутренним законодательством.

«В США просто записано, что международное право — это дело десятое и они так к нему и относятся», — сказал Лавров. речь об этом зашла в связи с тем, что президент России Владимир Путин предложил провести в РФ конституционную реформу, которая, в частности, предполагает внесение в основной закон положения о приоритете национального права над международным.

Венедиктов в ироничной форме возразил Лаврову, указав, что в американской конституции прописано, что все договоры, которые заключены от имени США, являются верховным правом страны; и судьи обязаны следовать этому праву, независимо от того, что это может противоречить положениям конституции или законам любого из штатов.

Однако Захарова напомнила Венедиктову, что в США действует прецедентное право и огромное количество судебных решений американских судов изобилует «доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров».

Захарова приводит в пример решения Верховного суда США, а также апелляционных судов, в которых сказано, что"ни одно постановление конгресса не может быть оспорено только на том основании, что оно нарушает обычное международное право».

Также официальный представитель МИД напомнила, что США регулярно нарушают соглашение между ООН и американским правительством и не выдают визы иностранным дипломатам, в том числе российским. США грубо разрывают соглашения, которые сами же заключали, в частности соглашение по иранскому атому, США атакуют суверенные страны, плюя на международное право, в частности разрушение Югословии и Ирака, а также оккупации части Сирии. Этих примеров очень много подчеркнула Захарова.