Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Двух человек, проводивших акцию протеста возле здания генпрокуратуры Грузии, задержали сотрудники полиции. Об этом 18 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на информацию их МВД.

По информации журналистов, протестующие выступали против возможного возвращения на должность генпрокурора Ираклия Шотадзе, который ранее уже занимал эту должность. Известно, что один из задержанных является лидером неправительственной организации «Центр реформирования правоохранителей» Звиад Куправа.

Сообщается, что Куправа во дворе прокуратуры швырнул кроссовки, после чего последовало задержание. Его обвиняют в мелком хулиганстве и неподчинению полиции.

Как передавало ИА REGNUM, выдвижение Шотадзе в качестве кандидата на должность генпрокурора было встречено неодобрительно рядом политических сил. Он известен тем, что в его бытность прокурором было раскрыто несколько громких дел, в том числе дело о системных пытках в тюрьмах. При Шотадзе также осудили экс-президента Грузии Михаила Саакашивили, партия которого находится в оппозиции к действующей власти.

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