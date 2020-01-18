Москва, , 12:26 — REGNUM В Китае наступил Новый год по восточному календарю. В посольстве КНР в Российской Федерации по этому поводу прошло торжественное мероприятие, которое своим выступлением открыл чрезвычайный и полномочный посол Чжан Ханьхуэй.

Поздравив приглашенных, дипломат подвел основные итоги ушедшего 2019 года, отметив его особую важность как года 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений. Помимо официального доклада, в котором перечислялись главные вехи пройденного двумя странами пути и непреходящая важность нашего беспрецедентного сближения для судеб мира и стабильности во всем мире, сохранения и поддержания существующего миропорядка с центральной ролью ООН, Чжан Ханьхуэй обратился к присутствующим и на блестящем русском языке. Произнесенные им проникновенные слова о нерушимой дружбе и братстве наших народов, об их общей исторической судьбе, отмеченной большими совместными свершениями, были наполнены глубокой симпатией к России. Посол подчеркнул дружеские чувства, которые питают друг к другу российский и китайский народы, и сделал акцент на огромном потенциале взаимного партнерства, призвав к интеграции интересов двух стран, ближе которых друг другу в мире, по его словам, нет. Единодушными аплодисментами было встречено знаковое и очень важное для нашей страны и ее народа признание Чжан Ханьхуэя, что «для китайской дипломатии строительство отношений с Россией является безусловным приоритетом, ибо Россия для Китая — страна №1».

Дипломат отдал дань признательности и уважения главным архитекторам нашего беспрецедентного сближения — президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, отношения между которыми он охарактеризовал как «доверительные, дружеские, братские». Слово «братство», которое в ходе мероприятия звучало не раз, казалось, было наиболее созвучно настроениям собравшихся. Почетное место среди них было отведено ветеранам советско-китайского сотрудничества, которые стояли у истоков формирования отношений наших стран и народов, оказывая Китаю всестороннюю помощь и выполняя интернациональный долг перед китайским народом. Слова признательности из уст Чжан Ханьхуэя прозвучали в адрес российских китаистов и китаеведов, вложивших, по его мнению, большой вклад в современное возрождение наших двусторонних отношений, ежедневно и ежечасно обеспечивающих своей деятельностью историческую связь времен.

В длинном ряду общих важных дел, которыми отмечен 2019 год, дипломат особо выделил подписание и вступление в силу соглашения о стратегическом взаимодействии Евразийского экономического союза, ведущая роль в котором принадлежит России, с инициативой «Одного пояса и одного пути». Этот важнейший инфраструктурный проект Китая, который реализуется с 2013 года по инициативе Си Цзиньпина, имеет не только экономическое, но и важное геополитическое значение, объединяя значительную часть юга Евразии, причем, именно ту, на которую предъявили было претензии новоявленные западные претенденты на мировое господство. Надо отметить, что этот проект выступает важнейшей практической частью провозглашенной китайским лидером концепции китайской мечты, реализация которой связана с продолжением курса реформ и открытости и строительства социализма с китайской спецификой в новую, современную эпоху. Развивая эту мысль, следует подчеркнуть, что беспрецедентное сближение с Россией осуществляется Китаем в условиях весьма ответственного периода в истории страны, на завершающем этапе строительства общества среднего достатка, рубеж достижения которого связан со столетием Компартии Китая, которое будет отмечаться в 2021 году.

Завершая свое выступление, Чжан Ханьхуэй поздравил собравшихся с наступившим годом 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне, в которой наши народы находились рука об руку и понесли в ходе противостояния германскому фашизму и японскому милитаризму самые большие в истории и невосполнимые потери. Об этом особенно важно помнить сейчас, когда за рубежами наших стран ширятся попытки извратить историю XX века, переписав ее в угоду узким интересам транснациональных элит, не способных расстаться с претензиями на глобальное доминирование.

Поздравим и мы дружественный Китай с новогодним праздником, в который в этой стране принято собираться самым ближайшим родственникам и друзьям и пожелаем китайскому народу успехов, благополучия и процветания.