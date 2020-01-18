Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Лидер либертарианской партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе был приговорен к штрафу Тбилисским судом. Об этом политик написал 17 января на своей странице в соцсети Facebook.

Джапаридзе написал, что он был признан виновным в неподчинении требованиями полиции, и ему назначен штраф в размере 2000 лари (примерно $700 по курсу). Сам отрицает свою вину.

«Вы можете ничего не совершить, но вас арестуют и осудят», — написал оппозиционный политик.

Агентство «Новости-Грузия» сообщает, что Джапаридзе не собирается платить штраф, а будет обжаловать решение суда.

Как передавало ИА REGNUM, Джапаридзе был задержан во время акции протеста, проходившей у здания парламента Грузии 18 ноября. Протестующие около суток блокировали вход внутрь. Причиной недовольства стало то, что в парламенте не прошел голосование законопроект о выборной реформе, которая должна была отменить выборы по мажоритарным округам.

Джапаридзе в день задержания выпустили под подписку о невыезде.

Партия «Гирци» выступает за минимальное участие государства в экономику, полный переход на контрактную армию, отказ от социальной поддержки малоимущих граждан и легализацию наркотиков.