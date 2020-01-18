Кишинёв, , 11:59 — REGNUM «Молдавии необходимы досрочные парламентские выборы», — заявила в эфире кишиневского телеканала N4 лидер молдавской оппозиции, экс-премьер Майя Санду.

По ее словам, парламент, избранный в феврале 2019 года при власти олигарха Владимира Плахотнюка не отражает волеизъявления народа.

Санду добавила, что досрочные выборы сегодня — единственный способ изменить положение дел в стране и сделать так, чтобы президент Игорь Додон и социалисты ушли вслед за Плахотнюком. «Необходимо найти способы, чтобы спровоцировать досрочные выборы», — заявила Санду, добавив, что анализ и работа в этом направлении уже ведутся.

При этом она подчеркнула, что переговоров с Демпартией, которую до своего бегства из страны возглавлял Плахотнюк, не ведется, потому что там по-прежнему много коррупционеров и они пошли на сделку с Додоном, проголосовав за отставку правительства Санду и назначение нового кабмина социалистов.

Что касается президентских выборов, которые пройдут в конце 2020 года, то главная цель, по словам Санду, — опять же «избавить страну от Додона». И возглавляемая Санду партия «Действие и солидарность» выдвинет или поддержит того кандидата, у которого есть шансы справиться с этим.

ИА REGNUM отмечает, что по опросам, самый высокий рейтинг после Додона — у самой Санду. На прошлых президентских выборах в 2016 году Санду была главным конкурентом Додона и проиграла ему во втором туре с минимальным отрывом, благодаря тому, что неформальную поддержку Додону оказал тогдашний «хозяин» страны Плахотнюк.

При этом Санду тогда была единым кандидатом право-центристской оппозиции, в то время как сейчас на этом фланге царит разброд. Партнеры Санду по блоку ACUM — платформа «Достоинство и правда» предлагает найти «непартийного» кандидата в президенты.

А на крайне правом фланге о своих президентских амбициях заявил еще один бывший представитель ACUM Октавиан Цыку, который пытается объединить вокруг себя румыноунионистский электорат.