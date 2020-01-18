Киев, , 11:57 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук «поставил на место» человека, за которого проголосовали 73% граждан, т. е. президента страны Владимира Зеленского.

Так украинский политтехнолог Дмитрий Раимов 18 января прокомментировал действия Зеленского, который накануне не принял отставку Гончарука.

«Досадно, что президент, имея десятки тем для отставки всего кабинета министров, повелся на провокацию. Все окружение президента было уверенно, что не пройдёт фокус», — заявил Раимов.

Он констатирует, что премьер-министр Гончарук стал полноценным политиком — «это стоит признать», а еще Украина увидела «слабого, загнанного в угол президента».

ИА REGNUM напоминает, что на Украине разразился очередной политический кризис после публикации прослушки совещаний Гончарука с топ-чиновниками экономического блока правительства и Нацбанка страны. Поскольку в ходе публикации всплыли неоднозначные фразы Гончарука относительно Зеленского, премьер-министр утром 17 января подал на имя президента (с правом внесения в Раду) заявление о своей отставке, несмотря на формальное наличие иммунитета.

Вечером 17 января в ходе встречи Зеленского и Гончарука было заявлено, что президент отставку не принимает. Вместе с тем, он поручил главе правительства оперативно «решить некоторые вещи, которые сегодня очень важны для Украины».