Вашингтон, 18 января 2020, 11:19 — REGNUM При администрации президента США Дональда Трампа произошел скачок уровня смертности среди американских граждан, заявил американский экономист Джозеф Стиглиц в статье для издания Project Syndicate.
По словам экономиста, в этом нет ничего удивительного, поскольку ни один президент США еще не прикладывал столько усилий, чтобы лишить как можно больше американцев медицинской страховки.
Напомним, среди причин снижения продолжительности жизни в США называют смерть от отчаяния, чрезмерное употребление алкоголя, передозировку наркотиков и самоубийство. В 2017 году уровень смертности из-за перечисленных выше причин почти в четыре раза превысил уровень 1999 года.
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