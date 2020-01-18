Вашингтон, , 11:19 — REGNUM При администрации президента США Дональда Трампа произошел скачок уровня смертности среди американских граждан, заявил американский экономист Джозеф Стиглиц в статье для издания Project Syndicate.

«Ожидаемая продолжительность жизни в США, и без того относительно низкая, продолжала падать в течение первых двух лет президентства Трампа, а в 2017 году смертность среди граждан среднего возраста достигла самого высокого уровня со времен Второй мировой войны», — говорится в статье.

По словам экономиста, в этом нет ничего удивительного, поскольку ни один президент США еще не прикладывал столько усилий, чтобы лишить как можно больше американцев медицинской страховки.

«Миллионы человек лишились медицинской страховки, а процент незастрахованных увеличился всего за два года президентства Трампа с 10,9% до 13,7%», — заявил Стиглиц.

Напомним, среди причин снижения продолжительности жизни в США называют смерть от отчаяния, чрезмерное употребление алкоголя, передозировку наркотиков и самоубийство. В 2017 году уровень смертности из-за перечисленных выше причин почти в четыре раза превысил уровень 1999 года.

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