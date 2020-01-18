Пекин, 18 января 2020, 11:20 — REGNUM В 2020 году Китай может столкнуться с серьезными проблемами, если попытается сохранить темпы роста ВВП на уровне 6%, говорится в редакционной статье издания The Global Times.
Напомним, В 2019 году ВВП Китая вырос на 6,1% до 99,09 трлн юаней ($14,4 трлн). Рост экономики Соединенных Штатов оценивается в 2,3%, в то время как экономика Германии может похвастаться ростом на уровне только 0,6%. Индийская экономика, согласно статистическим данным, выросла на 5%.
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