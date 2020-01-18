Вашингтон, 18 января 2020, 11:20 — REGNUM По ряду экономических показателей администрация президента США Дональда Трампа уступает администрации бывшего президента США Барака Обамы, заявил американский экономист Джозеф Стиглиц в статье для издания Project Syndicate.
По словам экономиста, при администрации Трампа темпы роста ВВП США оказались даже ниже 2,4% — среднего показателя роста ВВП, зафиксированного в течение второго президентского срока Обамы.
Темпы создания новых рабочих мест в США также заметно ниже, чем при Обаме, говорится в статье.
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