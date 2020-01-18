Вашингтон, , 11:20 — REGNUM По ряду экономических показателей администрация президента США Дональда Трампа уступает администрации бывшего президента США Барака Обамы, заявил американский экономист Джозеф Стиглиц в статье для издания Project Syndicate.

«Несмотря на пресловутые обещания Трампа вернуть рабочие места в США, рост занятости в промышленности оказался ниже, чем при его предшественнике, Бараке Обаме, в период после 2008 года, и все еще заметно ниже докризисного уровня», — говорится в статье.

По словам экономиста, при администрации Трампа темпы роста ВВП США оказались даже ниже 2,4% — среднего показателя роста ВВП, зафиксированного в течение второго президентского срока Обамы.

Темпы создания новых рабочих мест в США также заметно ниже, чем при Обаме, говорится в статье.

«Сейчас средняя заработная плата работающего полный рабочий день мужчины (а тех, кто работает полный рабочий день, можно назвать счастливчиками) по-прежнему более чем на 3% ниже, чем 40 лет назад», — заявил Стиглиц.

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