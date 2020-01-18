Киев, , 11:11 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского не отправлять его в отставку. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, на Украине разгорелся политический скандал из-за высказываний Гончарука, не предназначенных для прессы. В СМИ была опубликована аудиозапись, на которой Гончарук в рамках некоего закрытого совещания, говорит о том, что экономические взгляды президента Зеленского примитивные, и главе государства нужно объяснить вопросы укрепления гривны, иначе в голове у президента «будет пустое место», в которое «будет прилетать эта хрень на тему облигаций».

После опубликования Гончарук написал заявление об отставке и заявил, что аудиозапись скомпилирована из разных его высказываний.

Зеленский заявил, что отставку Гончарука не принимает и дал две недели спецслужбам, чтобы они нашли источник утечки.

На встрече с Гончаруком Зеленский заявил, что дает премьер-министру шанс и поставил перед ним следующие первоочередные задачи: создание новой концепции оплаты труда в министерствах и госкомпаниях.

«Осознавая возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране», — написал Гончарук на своей странице в социальной сети.