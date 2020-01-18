18 января 2020 | Время чтения 5 мин

Вице-президент США Майк Пенс вместе с супругой после пребывания в Иерусалиме посетит 25 января Ватикан, где его должен принять папа Римский Франциск и другие официальные лица. Администрация Трампа до сих пор разыгрывала фактор христиан-евангелистов в своей политике в отношении Израиля. Готов ли Вашингтон выровнять баланс и обратить внимание на католиков?

Станислав Стремидловский, , 10:20 — REGNUM



Майкл Пенс Иван Шилов © ИА REGNUM

Вице-президент США Майк Пенс вместе с супругой посетит 25 января Ватикан, где его должен принять папа Римский Франциск и другие официальные лица. По сообщениям ряда американских средств массовой информации, чета Пенсов будет представлять президента США Дональда Трампа. При этом заезд в Рим последует в ходе возвращения вице-президента домой из Израиля, где Пенсы примут участие в пятом Всемирном форуме памяти холокоста.

«Пока не было опубликовано каких-либо подробностей на тему того, что могло бы быть обсуждено на встрече», — рассказывало американское издание Catholic News Agency, добавляя, что «визит вице-президента происходит сразу после того, как посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк отправился в Ватикан для запуска инициативы «Авраамические верования», которая открылась во вторник, 14 января, в официальной резиденции посла США при Святом престоле Каллисты Гингрич». Напомним, что эта инициатива, как ее характеризуют в Государственном департаменте США, является «диалогом, проводимым и организованным религиозными лидерами трех авраамических традиций — иудаизма, христианства и ислама — которые работают вместе, чтобы подчеркнуть мирное исповедание веры и отказ от насилия». Она направлена на укрепление взаимного уважения, терпимости и взаимопонимания между авраамическими религиозными традициями в целях большей религиозной свободы, стабильности и мира во всем мире. Однако, на наш взгляд, более важным обстоятельством выглядит то, что Пенс встретится с папой Франциском и ватиканскими дипломатами после пребывания в Иерусалиме.

Площадь Святого Петра. Ватикан

Администрация Трампа сделала несколько «подарков» израильскому правительству во главе с Биньямином Нетаньяху. Это и признание Иерусалима столицей Израиля, и отказ считать Голанские высоты «оккупированными израильтянами», и нежелание воспринимать строительство еврейских поселений на Западном берегу Иордана нарушением международного права. Но есть кое-что особенное, чего раньше не делал Белый дом. В аргументации администрации Трампа отчетливо звучали религиозные нотки. Так, комментируя отказ Белого дома считать еврейские поселения на Западном берегу Иордана нарушением международного права, американская телекомпания CBN цитировала известного пастора Престонвудской баптистской церкви Джека Грэма, похвалившего Трампа со словами, что «это демонстрирует всему остальному миру: Америка все еще имеет мужество стоять с Израилем». И хотя израильская газета The Jerusalem Post подчеркивала, что дело все-таки во внутренней американской политике, поскольку Вашингтон «больше волнует Средний Запад, чем Ближний Восток», Трамп заботится о сохранении своей базы — «апокалиптически настроенных евангелистов-христиан», религиозную составляющую внешней политики Белого дома не заметить было просто невозможно.

«Мы считаем, что одна из причин, по которой Америка была благословлена на протяжении многих лет, заключается в том, что мы стояли с Израилем, — заявлял один из основателей Инициативы евангельской веры Трампа (TEFI) Майкл Эванс. — Это обещание взято из Книги Бытия 12:3: «Я благословлю благословляющих тебя». И поэтому, в первую очередь по библейским соображениям, мы поддерживаем государство Израиль. По гуманитарным соображениям мы поддерживаем еврейский народ. По историческим соображениям мы считаем, что библейская земля принадлежит еврейскому народу. Америка проявляет большой интерес к Ближнему Востоку. Мы считаем, что Израиль является ключом к этому интересу, благодаря нашим общим связям, нашим общим ценностям, нашей общей вере в социальную справедливость и благочестивые принципы, на которых были основаны наши две страны. Израиль — это брандмауэр между радикальным исламом и Западом». А того же Пенса и государственного секретаря США Майка Помпео ряд экспертов называют в числе главных лоббистов воззрений евангелистов на Израиль и сторонников поддержки этого государства Соединенными Штатами.

Дональд Трамп у Стены Плача

Что касается Ватикана, то его диалог с Израилем остается сложным. Чего греха таить, католические издания обычно пишут об этом государстве со скорбной миной на лице. Правда, Святой престол четко нюансирует отношения с Израилем и отношения с еврейскими организациями. С последними проблем у Римской курии практически нет, лидеры американских и европейских еврейских организаций бывают в Ватикане, с ними охотно общается сам понтифик. Как говорил несколько лет назад бывший посол Израиля при Святом престоле Мордехай Леви, нет никаких сомнений в «благости намерений» папы Франциска, который демонстрирует, что «не боится контактов с евреями». Глава Католической церкви ставит перед евреями задачу, «которая не была решена до сих пор». «Большинство наших братьев в вере» закрыты до сегодняшнего дня, что является результатом «определенного высокомерия», а также явного страха. В то время как христиане широко участвуют в межрелигиозном диалоге, еврейские партнеры не отвечают взаимностью на это предложение, по мнению Леви, из-за опасений перед «миссионерской активностью» католицизма.

Казалось, что после того, как в декабре 2015 года Святой престол изменил молитву, где евреи упоминались ранее как «слепые» и «погруженные во тьму», новая редакция гласила, что «католики не должны пытаться обратить евреев в свою веру», ситуация должна поменяться. Но тут, видимо, сыграла новая администрация США, которая использовала христианский фактор во время перезапуска отношений с Израилем, однако прибегла к помощи не католиков с их тысячелетним пребыванием на Святой земле, а американских христиан-евангелистов. Проблема в том, что евангелисты физически не присутствуют в регионе Ближнего Востока в отличие от католиков и связанных со Святым престолом местными Восточными церквами. Поэтому не исключено, что визит Пенса в Ватикан и его переговоры с папой Франциском должны показать, что Вашингтон помнит и о «старой католической матушке» и не оставит ее своим вниманием.