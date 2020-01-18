Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Поздравления новому послу США в Грузии Келли Дегнан по случаю ее вступления на свою должность написал 17 января премьер-министр Грузии Георгий Гахария на своей странице в соцсети Twitter.

«С нетерпением ожидаем работы с вами для продвижения европейских и евроатлантических устремлений Грузии и придания еще большей динамичности стратегическому партнерству между Грузией и США», — написал глава грузинского правительства.

Как передавало ИА REGNUM, Дегнан 17 января перед вступлением на должность посла приняла присягу в Госдепартаменте. Она выразила уверенность, что США играют важную роль в улучшении жизни разных народов. Также посол высказала уверенность, что независимости Грузии якобы угрожает Россия.

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