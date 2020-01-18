Сухум, , 15:48 — REGNUM Абхазский фонд социально-экономических и политических исследований «Апра» выступил в защиту своего президента Аслана Бжании, предложение которого о диалоге между Абхазией и Грузией, вызвало волну критики. Соответствующее заявление было распространено 17 января.

В тексте заявления выражается уверенность, что шумиха вокруг заявления Бжании, который также является одним из лидеров оппозиции, вызвана искусственно действиями абхазских властей.

«Очевидно, что власть, которая довела государственность Абхазии до грани развала, делает отчаянные попытки удержаться, не гнушаясь никакими приемами, в том числе и клеветническими», — заявили в фонде «Апра».

В заявлении подчеркивается, что Бжания не говорил о пересмотре нынешнего статуса Абхазии, а сам по себе диалог с противником еще не означает измену интересам страны.

«Основатель независимого абхазского государства, историк с мировым именем Владислав Григорьевич Ардзинба понимал, что говорить с противником вовсе не означает предавать интересы, а наоборот, был уверен, что победу в войне необходимо закрепить победой и на дипломатическом фронте», — говорится в опубликованном документе.

Также в фонде «Апра» отметили, что экономические отношения между Грузией и Абхазией уже существует. В качестве подтверждения тому говорится, что ежегодно в Абхазии собирают от восьми до десяти тонн орехов, а в Россию уходит только около 300 тон. По мнению фонда, остальное продается Грузии, что уже является экономическими отношениями.

Как передавало ИА REGNUM, на слова Аслана Бжании о том, что для сближения между Абхазией и Грузией, сторонам нужно начать делать встречные шаги в экономической сфере, критически отреагировала ветеранская организация «АРУАА». Там заявили, что недопустимо говорить о сближении, пока Тбилиси не признает независимости абхазкой страны.