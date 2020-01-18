Киев, , 09:37 — REGNUM Бывший директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович стал членом комитета Верховной рады Украины по гуманитарной и информационной политике. Об этом политик написал 17 января на своей странице в социальной сети Twitter, а также об этом сообщается на странице комитета Рады в социальной сети Facebook.

«Только что проголосовали за включение меня в комитет гуманитарной и информационной политики», — написал Владимир Вятрович.

ИА REGNUM напоминает, ранее Владимир Вятрович был директором украинского института национальной памяти. Именно при нем был разработан и введен в действие закон Украины о так называемой декоммунизации. Изначально после парламентских выборов (июль 2019 года) Вятровичу не хватило голосов, чтоб попасть в Раду, в которую он баллотировался от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Однако в ноябре минувшего года в связи со сложением с себя по состоянию здоровья полномочий депутата и коллеги по партии Ирины Луценко, Вятрович смог попасть в парламент.