Сухум, , 15:47 — REGNUM В МИД Абхазии выразили удивление в связи с заявлением властей Грузии о готовности к прямому диалогу, но в Сухуме готовы на его возобновление при определенных условиях. Данное заявление 17 января опубликовало дипломатическое ведомство Абхазии на своем сайте.

«Не можем не отметить удивление, которое вызвала у нас информация о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога с абхазской стороной. В свою очередь, выступаем за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции Республики Абхазия, региональной безопасности, экологии и других вопросов, имеющих непосредственное отношение к тематике гуманитарного сотрудничества», — говорится в заявлении абхазского МИД.

При этом в обращении подчеркивается, что политический статус Абхазии не может быть предметом переговоров.

МИД Абхазии напомнил, что с 1994 по 2008 года между грузинской и абхазской сторонами велись переговоры при участии ООН, России и других стран, но это прекратилось после агрессии Грузии в отношении Южной Осетии, подавив которую Россия признала независимость южноосетинского и абхазского государств.

В заявлении дипломатической ведомства напомнили, что формат диалога между Абхазией и Грузией уже существует в виде Женевских международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Целесообразность других форматов, по утверждению МИД Абхазии, появится только после того, как стороны подпишут соглашение о неприменении силы.

Как передавало ИА REGNUM, о готовности к диалогу с Абхазией 17 января заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Таким образом он отреагировал на заявление одного из лидеров оппозиции Аслана Бжании.