Каховка, , 09:11 — REGNUM Памятник «Легендарная тачанка», который находится в городе Каховка Херсонской области станет первым экспонатом так называемого «музея монументальной славы», создание которого накануне анонсировал украинский институт национальной памяти. Соответствующее сообщение появилось 17 января в пресс-службе украинского института национальной памяти (юг Украины) на странице в социальной сети Facebook.

В пресс-службе сообщили, что данное решение было принято главой украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем, министром культуры Владимиром Бородянским и председателем Херсонской ОГА Юрием Гусевым.

В сообщении пресс-службы «УИНП:Юг» также сказано, что автором проекта выступил одесский художник Александр Ройтбурд, который ранее был досрочно (до окончания действия заключенного с ним контракта) уволен с должности директора одесского художественного музея.

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ИА REGNUM напоминает, ранее украинский институт национальной памяти потребовал снести памятники «Легендарная Тачанка» и «Девушка в шинели». Позже появилось сообщение, что в Каховке Херсонской области УИНП планирует создать так называемый музей монументальной пропаганды.

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