Киев, , 09:06 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины Ахтем Чийгоз (фракция «Европейская солидарность»), Рустем Умеров (фракция «Голос»), а также другие украинские парламентарии направили президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение, в котором выразили просьбу к украинскому лидеру официально провозгласить и ввести празднование на государственном уровне так называемого дня крымского сопротивления «российской оккупации».

Соответствующее сообщение, а также фотокопию депутатского обращения с подписями народных избранников Украины опубликовал 17 января на своей странице в социальной сети Facebook депутат Рады Ахтем Чийгоз.

Авторы обращения считают, что митинг, который был организован экстремистской организацией меджлис крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под стенами Верховной рады тогда еще Автономной Республики Крым 26 февраля 2014 года якобы «сделал значительный вклад в сопротивление незаконной российской оккупации» Крыма.

Депутаты просят Зеленского провозгласить на Украине 26 февраля «днем крымского сопротивления российской оккупации». Министров украинского правительства авторы документа просят организовать празднование памятной даты в текущем году. От министерства образования Украины требуется в школах провести открытые уроки относительно событий февраля-марта 2014 года. Министерство культуры призвано организовать выставки и экспозиции, посвященных новой памятной дате. А комитет по телевидению и радиовещанию Украины просят организовать и провести соответствующие телевизионные и радиопередачи.

«Надлежащее празднования этого дня важно для всех граждан Украины — как на материковой ее части, так и в Крыму. Это поддержка внимания международного сообщества к незаконной оккупации и консолидация украинского общества в борьбе за освобождение Крыма», — говорится в сообщении Чийгоза.

ИА REGNUM напоминает, Украина не признает право жителей Крымского полуострова на воссоединение с Российской Федерацией, которое произошло в марте 2014 года после референдума. Киев считает, что в Крыму произошла «российская агрессия» в результате которой полуостров стал «временно оккупированной» территорией. Отметим также, что в 2014—2015 гг. Украина прекратила подачу на территорию Крымского полуострова воды, света, а также устроила полуострову торговую блокаду.