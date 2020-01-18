Москва, , 07:50 — REGNUM Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk военно-воздушных сил США провел разведку у берегов российского Крыма. Об этом сегодня, 18 января, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Американский БПЛА вылетел с авиабазы военного блока НАТО на острове Сицилия и спервал взял курс на Донбасс, где провел разведку вдоль линии фронта. Затем БПЛА летал вдоль черноморского побережья России.

Стоит отметить, что подобные маршруты полета американских разведывательных БПЛА стали рутинными — США выполнят их в рамках политики сдерживания России.

Аналогичные полеты американская разведывательная аиация проводит у границ России на Балтике, а также в Сирии, где есть российские военные базы.