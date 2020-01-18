Буэнос-Айрес, , 07:09 — REGNUM Кандидатами на пост президента Боливии от партии «Движение к социализму» могут стать бывший глава МИД страны Диего Пари, его предшественник на этом посту Давид Чокеуанка, экс-министр экономики Луис Арес и вице-президент федерации производителей коки Андронико Родригес. Об этом заявил бывший президент Боливии Эво Моралес, являющийся лидером этой партии, на своей странице в Twitter.

«Сегодня в Буэнос-Айресе на встрече с предварительными кандидатами мы подписали соглашение о единстве», — заявил он.

Моралес отметил, что Родригес не смог посетить мероприятие по соображениям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Боливии Эво Моралес назвал ошибкой свое выдвижение на пост президента в четвертый раз. Он подчеркнул, что решил участвовать в президентских выборах по просьбе боливийского народа.

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